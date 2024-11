Τα μονοθέσια του 2025 θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά μαζί σε μία φαντασμαγορική εκδήλωση της Formula 1 στο Λονδίνο τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Το 2025 η Formula 1 θα συμπληρώσει 75 χρόνια ζωής. Για να γιορτάσει αυτό το αξιοσημείωτο γεγονός αποφάσισε να διοργανώσει μια ξεχωριστή εκδήλωση στις 18 Φεβρουαρίου στην O2 Arena στο Λονδίνο στην οποία θα είναι παρόντες οι 20 οδηγοί των 10 ομάδων του grid.

Εκεί θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά στο κοινό τα μονοθέσια με τα οποία θα πάρουν μέρος στην αγωνιστική σεζόν. Στην εκδήλωση θα βρίσκονται επίσης πέρα από τους οδηγούς και οι επικεφαλής των ομάδων και θα δώσει την ευκαιρία στους φίλους της F1 να δουν την τελική μορφή του grid.

10 Teams, 20 Drivers, 1 Massive Launch 😍​​ Save the date for F1 75 LIVE at The O2 – 18.02.25! 🌟 Pre-Sale for @AmericanExpress Cardmembers THIS Thursday – public on-sale THIS Friday 🎟 Tickets ➡ https://t.co/NHtIo3HaiD #F1 #F175LIVE pic.twitter.com/cxgpvvSWfQ

Ορισμένα μονοθέσια είναι πολύ πιθανό να μην έχουν την τελική τους μορφή, μία τακτική που συνηθίζουν οι ομάδες τα τελευταία χρόνια ώστε να κρύψουν τα μυστικά τους από τον ανταγωνισμό. Ακόμη κι αν δεν θα είναι αυτά που θα πάρουν μέρος στο GP Αυστραλίας στις 16 Μαρτίου, τον εναρκτήριο αγώνα του 2024, θα έχουν τους χρωματισμούς με τους οποίους θα αγωνιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία κοινού με την πώληση των εισιτηρίων να αρχίζει την προσεχή Παρασκευή 15 Νοεμβρίου. Οι τιμές τους θα κυμανθούν από 70 έως 136 ευρώ και μπορείτε να τα προμηθευτείτε πατώντας εδώ.

The biggest F1 launch event... EVER! 🙌 ​



18.02.2025 - Kick off our 75th season with F1 75 LIVE at The O2​!​



Tickets on sale THIS Friday 15 November.​​https://t.co/NHtIo3HaiD​#F1 #F175LIVE pic.twitter.com/hCWIA2MNMk