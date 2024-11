Γνωρίστε τους Θρύλους: Η Ferrari και το απαράμιλλο πάθος για τους αγώνες

Παρακολουθήστε το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Meet the Legends» του WEC, το οποίο εστιάζει στη Ferrari και τη σημασία της ιταλικής μάρκας στους αγώνες αντοχής.

Η φετινή σεζόν του WEC ολοκληρώθηκε για το 2024 με τις Porsche και Toyota να μοιράζονται τους τίτλους. Μπορεί να βρισκόμαστε στη χειμερινή περίοδο ωστόσο το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής του πλανήτη συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Λίγες ημέρες μετά τον τελικό του Μπαχρέιν, το WEC λάνσαρε το πρώτο επεισόδιο από τη σειρά/ντοκιμαντέρ Meet the Legends, το οποίο είναι αφιερωμένο στη Ferrari. Η ιταλική μάρκα επέστρεψε στα κορυφαία σαλόνια των αγώνων αντοχής το 2023 και με την 499P έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενες φορές τις 24 Ώρες Λε Μαν.

TIFOSI, are you ready? 🇮🇹



The first episode of ‘Meet The Legends’: The unwavering devotion of the Tifosi, is LIVE on YouTube: https://t.co/1GEiPIPUHc 🎥



What are you waiting for?! #WEC #Ferrari @FerrariHypercar @24hoursoflemans pic.twitter.com/C2aZHDF7tE