Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών του πλανήτη ετοιμάζεται για τον τελευταίο αγώνα του στο 2024, ο οποίος θα αναδείξει τον φετινό παγκόσμιο πρωταθλητή.

Ο μεγάλος τελικός του MotoGP για το 2024 έφτασε. Ο αγώνας που θα κρίνει τον φετινό παγκόσμιο πρωταθλητή είναι εδώ και θα πραγματοποιηθεί στην πίστα της Βαρκελώνης το τριήμερο 15-17 Νοεμβρίου. Αρχικά ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να γίνει στη Βαλένθια, όμως οι πρόσφατες φονικές πλημμύρες στην περιοχή κατέστησαν αδύνατη τη διεξαγωγή του. Έτσι το MotoGP αποφάσισε να κάνει τον τελευταίο αγώνα στην Καταλονία με την ονομασία «Grand Prix Αλληλεγγύης», δίνοντάς του και συμβολικό χαρακτήρα.

Την πίστα της Βαρκελώνης τη γνωρίζουμε στο MotoGP από το 1995 κι έκτοτε φιλοξενεί το GP Καταλονίας. Έχει μήκος 4,66 χιλιόμετρα και αποτελείται από 14 στροφές, 8 δεξιές και 6 αριστερές στροφές. Η μεγαλύτερη ευθεία που βρίσκεται μεταξύ των στροφών 14 και 1 έχει μήκος 1.047 μέτρα.

Το Σάββατο ο Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 12 γύρους ενώ το Grand Prix της Κυριακής 24 γύρους.

Η μάχη για τον τίτλο στο φετινό πρωτάθλημα θα είναι ανάμεσα στους Χόρχε Μαρτίν και Πέκο Μπανάια. Ο Ισπανός αναβάτης της Pramac Racing θέλει να γίνει ο πρώτος δορυφορικός αναβάτης που θα κατακτήσει τον τίτλο στο MotoGP και οδεύει στη Βαρκελώνη ως το φαβορί. Η διαφορά του από τον νυν παγκόσμιο πρωταθλητή Πέκο Μπανάια είναι 24 βαθμοί.

Το Grand Prix Αλληλεγγύης στην πίστα Καταλονίας του MotoGP θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του τελευταίου αγωνιστικού τριημέρου του κορυφαίου πρωταθλήματος μοτοσικλετών για το 2024 στο gMotion by Gazzetta.

Πρόγραμμα MotoGP Καταλονία σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Χρονομετρημένες Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 16 Νοεμβρίου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

10:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 17 Νοεμβρίου

10:40-10:50 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com