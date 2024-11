Η γαλλική ομάδα θέλει να κάνει την έκπληξη με την απόκτηση του Αργεντίνου οδηγού, κάτι το οποίο θα αλλάξει τα πλάνα της για το 2025.

Περιζήτητος είναι ο Φράνκο Κολαπίντο, καθώς ακόμα μία ομάδα έχει μπει δυνατά στο «παιχνίδι» της απόκτησής του. Ο Αργεντίνος έχει κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις με την ομάδα της Williams και τη δικαίωσε για την απόφασή της να αντικαταστήσει τον Λόγκαν Σάρτζεντ.

Αυτό που δεν μπορεί να του προσφέρει η ομάδα του Γκρόουβ είναι αγωνιστική θέση για το 2025. Ο Άλεξ Άλμπον ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Williams και δίπλα του θα έχει τον Κάρλος Σάινθ, ο οποίος θα αποχωρήσει από τη Ferrari. Αυτό έχει αφήσει τον Κολαπίντο με την θέση του αναπληρωματικού οδηγού για το 2025.

Moves made maturely 👏



No sign of debut nerves for Franco Colapinto with these overtakes in Monza ⬆️#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/tYZ9AuqYy2