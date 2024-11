Ο πρώην ιδιοκτήτης ομάδας της Formula 1 μίλησε με «σκληρά» λόγια για τον οδηγό της McLaren Racing, καθώς τον συνέκρινε με τον Μαξ Φερστάπεν.

Η υπόθεση τίτλος έχει γίνει πολύ δύσκολη για τον Λάντο Νόρις. Ο οδηγός της McLaren Racing είχε μια απογοητευτική εμφάνιση στο Grand Prix Βραζιλίας και έχασε πολλούς βαθμούς από τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος κέρδισε τον αγώνα από τη 17η θέση στην εκκίνηση.

Ο Νόρις δέχθηκε έντονη κριτική μετά τον αγώνα για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τον αγώνα του, μιας και δεν κατάφερε για μία ακόμη φορά να κερδίσει έχοντας εκκινήσει από την pole position. Ο πρώην ιδιοκτήτης της Jordan F1, Έντι Τζόρνταν, μιλώντας στο podcast του Formula for Success, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για τον οδηγό της McLaren Racing.

«O Λάντο δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που απαιτείται. Δεν το έχει στις εκκινήσεις, δεν μπορεί να μείνει μπροστά από την εκκίνηση στην πρώτη στροφή. Έχει την ταχύτητα, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Έχει την ταχύτητα. Όμως τίποτα μέσα μου δεν λέει πως έχω δει στον Λάντο κάτι το οποίο έχω δει στον Μαξ. Τίποτα, απλά δεν είναι στο επίπεδό του», είπε ο Ιρλανδός.

