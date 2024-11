Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing εμφανίστηκε πολύ χαρούμενος μετά τις επεισοδιακές κατατακτήριες στο Ιντεράγκος.

Η 8η pole position του Λάντο Νόρις στην καριέρα του στη Formula 1 και 7η φετινή ήταν σίγουρα η πιο επεισοδιακή. Η βροχή που έπεφτε με δύναμη στο Ιντερλάγκος προκάλεσε αρκετές εξόδους, με αντίστοιχες περιόδους κόκκινης σημαίας.

Αυτός που επιβίωσε ήταν ο Βρετανός οδηγός της McLaren, ο οποίος θα εκκινήσει από την 1η θέση, τη στιγμή που ο... έξαλλος Μαξ Φερστάπεν από την ουρά του grid.

«Ήταν μία πολύ μεγάλη σε διάρκεια διαδικασία η σημερινή. Είμαι όμως πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί δυσκολευόμουν στην αρχή των κατατακτήριων δοκιμών. Είχα πολλή δουλειά να κάνω. Δεν ένιωθα καθόλου άνετα. Υπήρχαν πολλά σημεία στα οποία έπρεπε να βελτιωθώ και έκανα αυτό ακριβώς. Νιώθω λίγο έκπληξη που είμαι στην pole, όμως στο τέλος του Q3 ένιωθα καλά και έκανα καλούς γύρους», δήλωσε ο Νόρις.

