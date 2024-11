Ο παγκόσμιος πρωταθλητής θα εκκινήσει από την 17η θέση στο Grand Prix Βραζιλίας.

Η έξοδος του Λανς Στρολ λίγο πριν το τέλος του Q2 στις κατατακτήριες του Grand Prix Βραζιλίας, έθεσε τον Μαξ Φερστάπεν εκτός συνέχειας της διαδικασίας.

Οι κόκκινες σημαίες διέκοψαν την προσπάθεια του παγκόσμιου πρωταθλητή, ο οποίος ήταν σε εκείνο το σημείο στη 12η θέση. Σε συνδυασμό με την ποινή 5 θέσεων για αλλαγή κινητήρα, θα εκκινήσει στις 5.30 το απόγευμα από την 17η θέση του grid.

Ο Ολλανδός της Red Bull Racing εμφανίστηκε αρκετά εκνευρισμένος, κατηγορώντας τη Διεύθυνση Αγώνα ότι άργησε να διακόψει τη διαδικασία, 30 με 40 δευτερόλεπτα.

Max's full interview with F1TV He is not happy at all, and rightfully so. pic.twitter.com/2uAkgBMZW1

«Είναι γελοίο, δεν θα ασχοληθώ άλλο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Φερστάπεν.

Max Verstappen:



"The car hits the wall its needs to straight red! I dont understand why it needs to take 40 second for a red flag to come out!"pic.twitter.com/jYeAY5jiPM