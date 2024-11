Ο Πέκο Μπανάια νίκησε τον Χόρχε Μαρτίν στη Σεπάνγκ και τώρα ο τίτλος θα κριθεί στον τελευταίο αγώνα, όπου και όποτε γίνει αυτός.

Το Grand Prix Μαλαισίας, ο προτελευταίος -ελπίζουμε- αγώνας της φετινής σεζόν για το MotoGP, ήταν μια πραγματική μάχη γιγάντων, τουλάχιστον στους πρώτους γύρους. Νικητής αναδείχτηκε ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati Lenovo, ο οποίος γνώριζε ότι μόνο με νίκη θα διατηρούσε ζωντανές τις -λιγοστές- ελπίδες του για τον τίτλο. Ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati τερμάτισε σε μια άνετη δεύτερη θέση, που του επιτρέπει να διατηρήσει μια καλή πρωτοπορία στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Ο Ενέα Μπαστιανίνι με την άλλη εργοστασιακή Ducati πήρε την 3η θέση και συμπλήρωσε το βάθρο των νικητών.

Εκκίνηση

Η ένταση ήταν χειροπιαστή στη Σεπάνγκ πριν από την εκκίνηση του αγώνα, με τους δύο μονομάχους να βρίσκονται δίπλα-δίπλα στο grid. Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και οι Μπανάια και Μαρτίν ήταν πολύ επιθετικοί στα φρένα για την πρώτη στροφή και είχαν μια μικρή επαφή με τον Μπανάια να κρατάει την πρωτοπορία μετά από σύντομη μάχη.

Ο πρώτος γύρος όμως δεν ολοκληρώθηκε γιατί ο αγώνας διακόπηκε με κόκκινη σημαία. Η αιτία της διακοπής ήταν ένα τριπλό ατύχημα στην πρώτη στροφή, στο οποίο είχαν εμπλοκή οι Τζακ Μίλερ, Μπραντ Μπίντερ και Φάμπιο Κουαρταραρό. Ο Μίλερ είχε τραυματιστεί στο συμβάν και δεχόταν τις πρώτες βοήθειες μέσα στην πίστα.

Έπειτα από μια 20λεπτη διακοπή, οι αναβάτες πήραν ξανά τις αρχικές θέσεις τους στο grid, εκτός από τον ελαφρά τραυματισμένο Μίλερ, ο οποίος βρισκόταν στο Ιατρικό Κέντρο της πίστας, και τον Μπίντερ που έμεινε στο γκαράζ της ΚΤΜ. Ταυτόχρονα όμως τα σύννεφα άρχισαν να μαζεύονται πάνω από την πίστα και οι ομάδες άρχισαν, για παν ενδεχόμενο, να ετοιμάζουν τις δεύτερες μοτοσικλέτες με βρόχινα ελαστικά και ρυθμίσεις.

Εκκίνηση Νο 2

Τη δεύτερα φορά που έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Μπανάια έκανε καλύτερη εκκίνηση και έστριψε πρώτος, αλλά με τον Μαρτίν να τον ακολουθεί από κοντά και τον Μαρκ Μάρκεθ στην 3η θέση, μπροστά από τον Μορμπιντέλι.

Οι επόμενοι γύροι θα μείνουν στην ιστορία του MotoGP ως μία από τις ωραιότερες μάχες του πρωταθλήματος. Ή πρώτη θέση στον αγώνα άλλαξε αμέτρητες φορές ανάμεσα στους Μπανάια και Μαρτίν, με τους δυο τους να προσπερνούν ο ένας τον άλλο σε κάθε ευκαιρία.

Από αυτήν την απίστευτης έντασης μάχη, επικράτησε ο Πέκο Μπανάια, που άρχισε να ανοίγει τη διαφορά από τον Χόρχε Μαρτίν και να φεύγει μπροστά. Ο Μαρτίν άλλωστε δεν είχε κανένα λόγο να ρισκάρει, αφού η 2η θέση του εξασφάλιζε ότι θα διατηρήσει το πλεονέκτημα στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Πτώσεις βάθρου

Κι ενώ ο αγώνας έβρισκε το ρυθμό του, στην 3η θέση βρισκόταν ο Μαρκ Μάρκεθ και στην 3η θέση ο Φράνκο Μορμπιντέλι. Μέσα στον ίδιο γύρο όμως έπεσαν και οι δύο, για να αφήσουν την 3η θέση στον Ενέα Μπαστιανίνι. Ο Ιταλός ωστόσο βρισκόταν πάνω από 5 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρώτο.

Ο Μπανάια στο μεταξύ συνέχιζε να μεγαλώνει τη διαφορά του από τον Μαρτίν, που προτού φτάσουμε στο μέσον του αγώνα βρισκόταν στο 1,5 δευτερόλεπτο. Ο Μπαστιανίνι δεν μπορούσε να ακολουθήσει αυτόν το ρυθμό και είχε πίσω του τους Άλεξ Μάρκεθ, Πέδρο Ακόστα και Φάμπιο Κουαρταραρό.

Θα τα πούμε στον τελικό

Μέχρι το τέλος του αγώνα, ο Μπανάια απλώς διαχειρίστηκε τη διαφορά και έφτασε με άνεση στη νίκη, μπροστά από τον Μαρτίν. Ο Μπαστιανίνι πήρε την 3η θέση και ακολούθησαν οι Α. Μάρκεθ, Ακόστα, Κουαρταραρό, Βινιάλες, Ρινς, Μπετζέκι και Α. Φερνάντεθ.

Ο Μαρτίν φεύγει από τη Μαλαισία με προβάδισμα 24 βαθμών από τον Μπανάια στη βαθμολογία του πρωταθλήματος και παραμένει το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Όπως γνωρίζουμε, ο τελευταίος αγώνας της σεζόν δεν θα γίνει στη Βαλένθια, που χτυπήθηκε τόσο σκληρά από τις πλημμύρες. Το MotoGP προσπαθεί να βρει εναλλακτική λύση για τον «τελικό» του πρωταθλήματος, τόσο όσον αφορά την τοποθεσία όσο και την ημερομηνία. Όπως δείχνουν τα πράγματα, ο «τελικός» θα γίνει και το πρωτάθλημα δεν θα λήξει άδοξα στη Μαλαισία.

Αποτελέσματα

