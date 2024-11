Ο Αυστραλός οδηγός της βρετανικής ομάδας μίλησε για τον αγώνα του στο Ιντερλάγκος και δήλωσε πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια του τριημέρου.

Η McLaren μπορεί να αγχώθηκε αλλά κατάφερε να κερδίσει τον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Βραζιλίας κάνοντας μάλιστα το 1-2. Ο Λάντο Νόρις πήρε μια πολύ σημαντική νίκη και δεύτερος τερμάτισε ο Όσκαρ Πιάστρι.

Η βρετανική ομάδα έπαιξε ρόλο στην έκβαση του αγώνα, καθώς έδωσε εντολές ώστε ο Βρετανός οδηγός να περάσει τον Αυστραλό δίχως να απειληθεί ουσιαστικά από τον τρίτο Μαξ Φερστάπεν. Μετά το τέλος των 24 γύρων, ο Πιάστρι ρωτήθηκε για το πώς έζησε τον έντονο Αγώνα Σπριντ.

IT’S A PAPAYA 1-2 IN SÃO PAULO! 🤩



Fantastic teamwork from our duo. 🧡#BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/hT5TNlBqB7