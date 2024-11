Δείτε τη σειρά με την οποία θα παραταχθούν οι οδηγοί της Formula 1 στον πέμπτο Αγώνα Σπριντ της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Λίγες στιγμές απέμειναν για την έναρξη του Αγώνα Σπριντ στο Ιντερλάγκος της Βραζιλίας. Οι κατατακτήριες δοκιμές που όρισαν τη σειρά εκκίνησης είχαν τεράστιο ενδιαφέρον και μας προϊδέασαν για έναν συναρπαστικό αγώνα σήμερα, ο οποίος θα έχει διάρκεια 24 γύρους.

Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren. O Αυστραλός με τη δεύτερη προσπάθειά του έκανε έναν εντυπωσιακό γύρο στις κατατακτήριες σπριντ και πήρε την καλύτερη θέση για την εκκίνηση. Δίπλα του θα έχει τον teammate του, Λάντο Νόρις, ο οποίος θέλει όσο τίποτα τη νίκη για το πρωτάθλημα οδηγών.

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari θα ξεκινήσει από την 3η θέση και θέλει να συνεχίσει το καλό σερί της ιταλικής ομάδας. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Μαξ Φερστάπν της Red Bull Racing, με τον Ολλανδό να ψάχνει μία ακόμη νίκη σε σπριντ. Στην τρίτη σειρά της εκκίνησης συναντάμε τους Κάρλος Σάινθ και Τζορτζ Ράσελ, οι οποίοι θέλουν σήμερα μια καλύτερη εμφάνιση.

