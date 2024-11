Η McLaren δείχνει να είναι σε δικό της αγώνα στο Σάο Πάουλο «κλειδώνοντας» την πρώτη σειρά της εκκίνησης για το Σπριντ.

Το Sprint Shootout του GP Βραζιλίας, η ειδική περίοδος κατατακτήριων δοκιμών για τον Αγώνα Σπριντ, δηλαδή, ήταν αποκλειστική υπόθεση της McLaren. Ο Όσκαρ Πιάστρι εξασφάλισε την εκκίνηση από την πρώτη θέση καθώς ήταν ταχύτερος κατά λίγα χιλιοστά από τον Λάντο Νόρις, που θα βρίσκεται στη 2η θέση. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari ήταν 3ος αλλά με σχετικά μεγάλη διαφορά, πάνω από 2 δέκατα του δευτερολέπτου, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull πήρε την 4η θέση.

