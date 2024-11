O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Ιντερλάγκος.

Το Grand Prix Βραζιλίας, ο 21ος αγώνας της Formula 1 ξεκίνησε με το FP1 διάρκειας 60 λεπτών, τη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών του τριημέρου. Ομάδες και οδηγοί ακολούθησαν τα προγράμματα που είχαν ετοιμάσει με στόχο τη βελτίωση των μονοθεσίων τους.

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O 25χρονος Βρετανός σημείωσε στο τέλος της διαδικασίας την ταχύτερη επίδοση στο 1:10,610 και μάλιστα στη δεύτερη προσπάθειά του. Ο χρόνος αυτός ήταν αρκετός για να αφήσει τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes στη 2η θέση για 0,181 δλ.

Sunshine and fluffy clouds for Friday practice 😎



But there could be some rain about over the weekend, which would spice things up a bit! ☔️#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/1P1UbehgcH