Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari μίλησε για τον άνθρωπο «κλειδί» της ιταλικής ομάδας στη Formula 1 και τις βλέψεις που έχει για το μέλλον.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Scuderia Ferrari διένυσε μία πολύ δύσκολη περίοδο. Οι αναβαθμίσεις που παρουσίαζε η ιταλική ομάδα για την SF-24 δεν είχαν τα αποτελέσματα που περίμεναν και αυτό τους έφερε σε μειονεκτική θέση έναντι του ανταγωνισμού.

Η δουλειά που έγινε στο εργοστάσιο του Μαρανέλο για να διορθωθούν τα προηγούμενα λάθη ήταν ταχύτατη και άκρως αποτελεσματική. Η ιταλική ομάδα έχει κερδίσει τους δύο από τους τρεις τελευταίους αγώνες και βρίσκεται πλέον με αξιώσεις μέσα στη μάχη του πρωταθλήματος κατασκευαστών.

Στο περιθώριο του Grand Prix Βραζιλίας, ο Σαρλ Λεκλέρ ρωτήθηκε σχετικά με το πού οφείλεται η «αναγέννηση» της Ferrari σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Μονεγάσκος είπε: «Το καλό με τη Ferrari είναι πως υπάρχει πολύ πάθος στην ομάδα που δίνει ώθηση σε πολύ κόσμο να δουλεύει ακόμη και υπερωρίες. Αγαπούν πολύ τη δουλειά τους και έχει μεγάλη σημασία γι’ αυτούς. Μερικές φορές πληρώνεις το τίμημα διότι ο κόσμος μας επηρεάζεται περισσότερο συναισθηματικά και αυτό οδηγεί σε δύσκολες καταστάσεις. Ωστόσο ο Φρεντ (Βασέρ) δεν έχει συναισθηματικές εξάρσεις και πιστεύω πως αυτό ακριβώς χρειάζεται η Ferrari από έναν επικεφαλής, ο οποίος έχει ξεκάθαρο όραμα. Δεν επηρεάζεται από τον έξω κόσμο ή από συναισθήματα».

