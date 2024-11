Η μονομαχία των διεκδικητών συνεχίζεται με τον πρωταθλητή να έχει οριακό προβάδισμα στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές.

Η περίοδος των χρονομετρημένων ελεύθερων δοκιμών του GP Μαλαισίας, του 19ου φετινού αγώνα του MotoGP, είχε μεγάλη σημασία καθώς καθόρισε τα γκρουπ για τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου. Καθώς η κατάσταση στη Βαλένθια παραμένει άσχημη και η διεξαγωγή του τελευταίου αγώνα παραμένει ανεπιβεβαίωτη, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο το 3ήμερο στη Σεπάνγκ να αποδειχτεί το τελευταίο της σεζόν.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η προσοχή στράφηκε στη μάχη για τον τίτλο ανάμεσα στον Πέκο Μπανάια και στον Χόρχε Μαρτίν. Ο Πρωταθλητής με την Ducati της εργοστασιακής ομάδας ήταν αυτός που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, που όμως ήταν μόλις 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από το χρόνο του μεγάλου του αντιπάλου.

Ο Μαρτίν με την Ducati της Pramac πήρε τη 2η θέση, έχοντας σημειώσει το χρόνο του νωρίτερα από τον Μπανάια, αλλά δεν είχε την ευκαιρία να προσπαθήσει να τον βελτιώσει, καθώς στην τελευταία του προσπάθεια είχε μια -ανώδυνη, ευτυχώς- πτώση.

Ο Ενέα Μπαστιανίνι με την άλλη εργοστασιακή Ducati πήρε την 3η θέση, μπροστά από τους Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia και Άλεξ Μάρκεθ της Gresini. Πολύ καλή εμφάνιση για τις Yamaha, που αμφότερες πέρασαν στο Q2, με τον Φάμπιο Κουαρταραρό στην 6η θέση και τον Άλεξ Ρινς στην 8η.

