Το ιδανικό σενάριο για τον Μονεγάσκο οδηγό της Scuderia Ferrari είναι να μονομαχούν σκληρά στα επόμενα Grand Prix οι δύο κύριοι διεκδικητές του τίτλου.

Μόλις τέσσερα Grand Prix απομένουν για το τέλος της φετινής σεζόν της Formula 1. Η μάχη για τον τίτλο είναι ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing και Λάντο Νόρις της McLaren Racing. Ο Ολλανδός έχει προβάδισμα 47 βαθμών από τον Βρετανό και θεωρητικά έχει το πάνω χέρι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ένας ακόμη οδηγός που είναι μαθηματικά στο παιχνίδι του τίτλου είναι ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος της Ferrari είναι 71 βαθμούς μακριά από τον Φερστάπεν και οι πιθανότητες να γίνει αυτός παγκόσμιος πρωταθλητής είναι πολύ λίγες.

