Το μέλλον του Μεξικανού οδηγού «κρέμεται» από μία κλωστή, με τον Κρίστιαν Χόρνερ της Red Bull Racing να κάνει λόγο για δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να παρθούν.

Η θέση του Σέρχιο Πέρεζ στη Red Bull Racing βρίσκεται σε κίνδυνο για παραπάνω από ένα ημερολογιακό έτος. Ο Μεξικανός δεν έχει βελτιώσει την απόδοσή του και δεν μπορεί να πλησιάσει το επίπεδο του Μαξ Φερστάπεν.

Το Grand Prix Μεξικού ήταν η ευκαιρία του οδηγού από τη Γουαδαλαχάρα να βελτιώσει την ταχύτητά του και να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα. Αντ’ αυτού εκκίνησε από την τελευταία σειρά της εκκίνησης και τερμάτισε τελευταίος το Grand Prix, έπειτα από μία κάκιστη εμφάνιση.

