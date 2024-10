Επικριτικός ήταν ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG σχετικά με έναν οδηγό που δεν επιθυμεί να αλλάξουν οι κανόνες όσον αφορά τα προσπεράσματα στη Formula 1.

Τις τελευταίες ημέρες επικρατεί μεγάλη αναταραχή στον κόσμο της Formula 1. Η αιτία ήταν η επιθετική οδήγηση του Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix ΗΠΑ και η ποινή που δέχθηκε ο Λάντο Νόρις της McLaren.

Στο paddock του Μεξικό έγινε αντιληπτό πως οι οδηγοί ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι με το γεγονός πως ο Φερστάπεν δεν τιμωρήθηκε για την κίνησή του στον 51ο γύρο του αγώνα στο Τέξας στον Νόρις. Ο Ολλανδός έβγαλε εκτός πίστας τον Βρετανό δίχως να καταφέρει να μείνει ο ίδιος εντός ορίων. Στον ίδιο αγώνα άλλοι οδηγοί έκαναν την ίδια κίνηση με τον Φερστάπεν όμως σε αντίθεση με τον οδηγό της Red Bull τιμωρήθηκαν.

The battle for the title reaches BOILING POINT 🔥🥵 #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/BnvtHTxaQO

Ο διευθυντής της ένωσης των οδηγών της Formula 1, Τζορτζ Ράσελ, αποκάλυψε πως μόνο ένας συνάδελφός του δεν θέλει να αλλάξουν οι κανόνες στα προσπεράσματα: «Οι αγωνοδίκες συμφωνούν με το τι πρέπει να αλλάξει στους κανόνες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως θέλουν οι αλλαγές να γίνουν το 2025 για να υπάρχει συνοχή μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Οι άποψή μας είναι πως πρέπει να αλλάξουν τώρα. Μπορώ να πω πως οι 19 από τους 20 οδηγούς είπαν πως οι τωρινοί κανόνες είναι λάθος και πρέπει να αλλάξουν άμεσα. Χαίρομαι που ορισμένα συμβάντα που έγιναν στο Μεξικό τιμωρήθηκαν. Αυτά που είδαμε στο Μεξικό και στο Τέξας αν τα κάνει κάποιος οδηγός πρέπει να τιμωρείται».

The defence ends 🚫



After a frustrating few laps, Lewis Hamilton finally got the move done on teammate George Russell 💪#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/ftHSbzD8hN