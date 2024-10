Εάν νομίζατε πως μόνο η Scuderia Ferrari και ο Κάρλος Σάινθ κατέκτησαν τη νίκη στο Autodromo Hermanos Rodriguez είστε πολύ γελασμένοι.

Προς έκπληξη όλων νικητής στο Grand Prix Μεξικού δεν ήταν ο Κάρλος Σάινθ. Αυτός που ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου ήταν τελικά ο Τζόνι Χέιζ. Πρόκειται φυσικά για τον χαρακτήρα που υποδύεται ο Μπραντ Πιτ την επερχόμενη ταινία για τη Formula 1.

Ο Χέιζ εκκίνησε από τη δεύτερη θέση τον αγώνα και κατάφερε να πάρει την 1η θέση από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing στον 10ο γύρο. Έκτοτε δεν απειλήθηκε και να πάρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τα γεγονότα του αγώνα της AXGP ακολούθησαν αυτά του πραγματικού στο Autodromo Hermanos Rodriguez.

WHAT A RACE!!! 🇲🇽🏆🔥



Sonny takes P1 in Mexico City with Joshua in P4! 👏👏



Mexico, you brought the magic and the love! Thank you!🫶🫶



(Please note: Our results are fictional and do not affect the real race standings.) pic.twitter.com/uw38A5CPvz