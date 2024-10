Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing δεν θα γλιτώσει ακόμα μία ποινή στη θέση εκκίνησής του μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Για δεύτερη φορά στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 ο Μαξ Φερστάπεν αναμένεται να πάρει ποινή στη θέση εκκίνησής του. Η πρώτη φορά ήταν στο Grand Prix Βελγίου όπου δέχθηκε 10 θέσης ποινής. Σε εκείνον τον αγώνα είχε πάρει την 1η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές και εκκίνησε 11ος το Grand Prix.

Σε κάποιους από τους επόμενους αγώνες αναμένεται να συμβεί ξανά. Αυτό το επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Φερστάπεν στο περιθώριο του GP Μεξικού, όταν ρωτήθηκε εάν περιμένει να δεχθεί ποινή στους αγώνες που απομένουν.

Today was a tough one 🤕



But we will come back stronger 🔥



Results 🏁: SAI, NOR, LEC, RUS, HAM, Max 🫶, MAG, PIA, HUL, GAS#F1 || #MexicoGP 🇲🇽 pic.twitter.com/iJU4GRvhjm