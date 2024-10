Έπειτα από τα προβλήματα που αντιμετώπισε όλο το τριήμερο στο Μεξικό, ο πρωταθλητής ήταν ανακουφισμένος με το αποτέλεσμά του στη μάχη της pole position.

Καλύτερα απ’ ό,τι περίμενε εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μεξικού για τον Μαξ Φερστάπεν. Μπορεί ο Ολλανδός να μην πήρε την pole position, η οποία κατέληξε στον Κάρλος Σάινθ της Ferrari, ωστόσο ο παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν πολύ χαρούμενος.

Στο Q3 είχε μόλις μία έγκυρη προσπάθεια η οποία ήταν αρκετή για να του δώσει τη δεύτερη θέση στη σειρά εκκίνησης. Μετά το τέλος της μάχης για την pole position, o Φερστάπεν είπε: «Είχα αρκετή πίεση. Την Παρασκευή δεν έκανα σχεδόν καθόλου γύρους. Το FP3 δεν ήταν καλό και ήμουν ήδη υπό πίεση να κάνω έναν καλό χρόνο. Ο πρώτος μου γύρος ακυρώθηκε και αυτό ανέβασε τα επίπεδα πίεσης. Είμαι χαρούμενος με την πρώτη σειρά. Ειλικρινά δεν περίμενα πως κάτι τέτοιο ήταν εφικτό».

YESSS what a come back from Max as he claims P2 for tomorrow’s race! 👏



Gutted for Checo, but he will come back fighting 💪



Results 🏁: SAI, Max 🫶, NOR, LEC, RUS, HAM, MAG, GAS, ALB, HUL#F1 || #MexicoGP 🇲🇽 pic.twitter.com/xMS4ZvdT8g