O Όσκαρ Πιάστρι της McLaren ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Autodromo Hermanos Rodriguez πριν από τη μάχη της pole position.

Το FP3 του GP Μεξικού είχε διάρκεια μία ώρα και ήταν η τελευταία περίοδος ελεύθερων δοκιμών στο Autodromo Hermanos Rodriguez. Οι ομάδες συνέχισαν το πρόγραμμά τους ώστε να βελτιστοποιήσουν το στήσιμο των μονοθεσίων τους και οι οδηγοί με τη σειρά τους να ψάχνουν το όριο, πριν από τις αγωνιστικές περιόδους.

Ταχύτερος στο FP3 ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O Αυστραλός με τη μη αναβαθμισμένη MCL38 σημείωσε χρόνο 1:16,492 έχοντας τη μαλακή γόμα ελαστικών. Η McLaren φαίνεται πως βρήκε τις ρυθμίσεις που ήθελε στο μονοθέσιό της, με τον Λάντο Νόρις να της δίνει το 1-2 έχοντας διαφορά 0,059 δλ από τον teammate του. Στην 3η θέση ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari, o οποίος ήταν τρία δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από τον πρωτοπόρο Πιάστρι.

Piastri goes fastest, beating Norris' time 🚀



From a Ferrari 1-2 earlier in the session, to a McLaren 1-2 with just over 10 minutes to go! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/kKIM04ytGv — Formula 1 (@F1) October 26, 2024

Ο Μαξ Φερστάπεν μπορεί να πήρε την 4η θέση όμως ήταν μισό δευτερόλεπτο πιο αργός από τους οδηγούς της McLaren. O Ολλανδός είχε πολλά παράπονα από τη συμπεριφορά της RB20. Πίσω του ήταν ο Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes W15, o οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει τη διαφορά του από την κορυφή. Στην 6η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ με τη δεύτερη SF-24, με τον Μονεγάσκο να μην μπορεί να αξιοποιήσει την ταχύτητα του μονοθεσίου του.

All is seemingly still not well on board the #1 😳#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/1KCuBmv0zY — Formula 1 (@F1) October 26, 2024

Στην 7η θέση ήταν ο Γιούκι Τσουνόντα της RB, o οποίος ξεπέρασε τον πολύ προσεκτικό Τζορτζ Ράσελ. Ο Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas ήταν στην 9η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Λίαμ Λόσον της RB.

Lawson gets in a spin 🥴



The RB loses it through Estadio, but is able to re-join with the aid of the run-off.#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/1YKJAXjI1t — Formula 1 (@F1) October 26, 2024

H δράση συνεχίζεται τα μεσάνυχτα με τι κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν τη σειρά εκκίνησης του αυριανού αγώνα. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μπείτε στο κλίμα μάχης για την pole position.

Αποτελέσματα FP3 GP Μεξικού

