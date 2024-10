Ο Ισπανός δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 αποκάλυψε πως ήθελε να κρεμάσει το κράνος του πριν πάει στη Scuderia Ferrari.

Ο Φερνάντο Αλόνσο μπορεί να είναι 43 ετών όμως νιώθει πιο νέος από ποτέ. Ο Ισπανός βρίσκεται στη Formula 1 από το 2001 και στην πολυετή καριέρα του έχει κατακτήσει δύο παγκόσμιους τίτλους.

Μπορεί να βρίσκεται 23 χρόνια στη Formula 1 όμως αυτό δεν ήταν στο πλάνο του οδηγού από το Οβιέδο. Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει το Grand Prix Μεξικού ο Αλόνσο παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο «Beyond the Grid» της F1.

Signing off from The Lone Star State. 🇺🇸#USGP pic.twitter.com/eG3fCyICdh