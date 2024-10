Ο οδηγός της McLaren Racing αναφέρθηκε στα συμβάντα που είχε με τον αντίπαλό του στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Αλλιώς περίμενε ο Λάντο Νόρις να εξελιχθεί το Grand Prix ΗΠΑ, αλλιώς εξελίχθηκε. O Βρετανός οδηγός της McLaren έφυγε ηττημένος από το Circuit of the Americas. Όχι μόνο δεν κατάφερε να μετουσιώσει την pole position που είχε σε νίκη, αλλά τερμάτισε πίσω από τον αντίπαλό του στο πρωτάθλημα, Μαξ Φερστάπεν.

Κατά τη διάρκεια του Grand Prix έδωσε σκληρές και αμφιλεγόμενες μάχες με τον Ολλανδό αλλά βγήκε χαμένος σε όλες. Ερωτώμενος σχετικά με τη μάχη τους στον 52ο γύρο, ο Νόρις είπε:

«Προσπάθησα να τον περάσω. Κι εκείνος βγήκε επίσης εκτός πίστας για μερικά μέτρα. Οπότε πήγε πολύ επιθετικά και με την κίνηση αυτή απέκτησε επίσης πλεονέκτημα. Όμως δεν φτιάχνω εγώ τους κανόνες. Ο Φερστάπεν αμύνεται βγαίνοντας εκτός πίστας, κάνει προσπέρασμα πάλι εκτός πίστας. Όμως δεν θα παραπονεθώ. Ο Μαξ αμύνθηκε καλά και οδήγησε πολύ καλά και κάναμε έναν καλό αγώνα. Αλλά οι κανόνες είναι κανόνες», ανέφερε ο Βρετανός.

LAP 52/56



Through goes Norris but he's off the track when he does



The McLaren driver hasn't given the place back. The stewards are investigating 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/oDmpRvOYDM