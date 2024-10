Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing αναφέρθηκε στο δύσκολο αγώνα που είχε στο Τέξας αλλά και για τη μάχη του με τον Λάντο Νόρις.

Το Grand Prix ΗΠΑ δεν εξελίχθηκε με τον τρόπο που θα περίμενε ο Μαξ Φερστάπεν. Έπειτα από τη νίκη του στο σπριντ του Σαββάτου, ο Ολλανδός ήταν το φαβορί για τη νίκη. Ωστόσο η RB20 δεν είχε την ταχύτητα των άλλων μονοθεσίων, με τον Φερστάπεν να τερματίζει εν τέλει στην 3η θέση πίσω από τις Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ. Μετά το τέλος του αγώνα ο παγκόσμιος πρωταθλητής αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπισε στους 56 γύρους στο Τέξας.

«Για εμένα ήταν δύσκολος αγώνας. Δεν είχα το ρυθμό να επιτεθώ. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τον Αγώνα Σπριντ. Είχα αρκετή υποστροφή, δυσκολευόμουν στο φρενάρισμα και αυτά έκαναν την αμυντική οδήγηση δύσκολη. Κάθε φορά που κάποιος έκανε κίνηση δεν μπορούσα να φρενάρω πολύ αργά. Ήταν δύσκολη η μάχη που είχα, προσπάθησα να κάνω τα πάντα για να κρατήσω άλλους οδηγούς πίσω μου αλλά στην τελική είναι φοβερό αποτέλεσμα το βάθρο», ανέφερε ο οδηγός της Red Bull Racing.

LAP 47/56 The two title rivals side by side! 😵 Verstappen manages to repel Norris's attack this time around #F1 #USGP pic.twitter.com/t5aFzt7mgB

Όταν ο Τζένσον Μπάτον των ρώτησε για την άποψή του σχετικά με τη μάχη που έδωσε με τον Λάντο Νόρις, ο Φερστάπεν είπε: «Έχω την άποψή μου, δεν θέλω να την πω τώρα. Θα αφήσω τους αγωνοδίκες να κάνουν τη δουλειά τους. Ήταν ένας αγώνας που μάθαμε πολλά και πρέπει να τον αναλύσουμε».

LAP 52/56



Through goes Norris but he's off the track when he does



The McLaren driver hasn't given the place back. The stewards are investigating 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/oDmpRvOYDM