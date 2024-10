Η αφαίρεση του προστατευτικού από τη ζελατίνα του κράνους λίγο έλειψε να καταστρέψει τον αγώνα του Ισπανού.

Ο Μαρκ Μάρκεθ εξήγησε πώς ένα απρόοπτο περιστατικό με το προστατευτικό της ζελατίνας του κράνους του λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη νίκη στο GP της Αυστραλίας. Ο αναβάτης της Gresini είχε τεράστιο σπινάρισμα στη γραμμή εκκίνησης, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην κατάταξη πολύ πιο πίσω από τη δεύτερη θέση στην οποία ξεκίνησε.

Καθώς ο Μάρκεθ ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τον αγώνα των 27 γύρων, ένα μεγάλο έντομο προσέκρουσε στη ζελατίνα του κράνους του. Αν και συνήθως δεν αφαιρεί το προστατευτικό της ζελατίνας στην εκκίνηση γιατί το θεωρεί επικίνδυνο, αυτή τη φορά δεν είχε άλλη επιλογή. Καθώς το απομάκρυνε, το προστατευτικό κατέληξε κάτω από το πίσω ελαστικό της Ducati του, προκαλώντας το σπινάρισμα.

🤯 @marcmarquez93's start was ruined by his own tear off!



But not even that prevented him from carving through the field and WINNING 💯#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/U5KHH34WdT