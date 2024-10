WRC, Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης: Και τώρα ο Νεβίλ... τρέχει (vid)

O Βέλγος οδηγός είχε δύο άτυχες στιγμές το Σάββατο, που δεν του επιτρέπουν να πανηγυρίσει τον τίτλο στον προτελευταίο αγώνα της σεζόν.

Αναβολή φαίνεται πως παίρνει η στέψη του Τιερί Νεβίλ ως παγκόσμιου πρωταθλητή στο WRC. Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai έχασε πολύτιμο χρόνο στην 11η ειδική διαδρομή, υποχωρώντας από την κορυφή στην 4η θέση της γενικής κατάταξης του Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης.

Εξαιτίας λάθους στις σημειώσεις που είχε με το συνοδηγό του για το συγκεκριμένο τμήμα της ειδικής διαδρομής, ο Νεβίλ κινήθηκε πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε, με αποτέλεσμα να έχει ένα τετ-α-κε και μία έξοδο.

HUGE drama for championship leaders @thierryneuville and @MWydaeghe! Two spins in quick succession on SS11, over 35s lost, and they're down to 4th overall.#CER #WRC pic.twitter.com/iEX3fjSpME