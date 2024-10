Έντονα αντέδρασε η McLaren Racing μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με την αμφιλεγόμενη συσκευή στο μονοθέσιο της Red Bull Racing.

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει το GP ΗΠΑ, οι ομάδες της Formula 1 συναντήθηκαν με την FIA καθώς πιστεύουν πως ένα συγκεκριμένο μονοθέσιο διαθέτει ένα σχεδιασμό ο οποίος είναι εκτός κανονισμών. Δεν υπήρξε αναφορά σε ποια ομάδα ανήκει το μονοθέσιο αυτό αλλά για τον τομέα στον οποίο δημιουργήθηκε το ζήτημα. Οι ομάδες έχουν πρόσβαση στα σχέδια των μονοθεσίων όλων των αντιπάλων τους, καθώς τα αρχεία βρίσκονται σε servers της FIA.

Όπως προκύπτει η ομάδα που βρέθηκε στο στόχαστρο των αντιπάλων της ήταν η Red Bull Racing. H αυστριακή ομάδα παραδέχθηκε πως η RB20 έχει σχεδιαστεί με το σύστημα αυξομείωσης της απόστασης του εδάφους στο T-tray. Πρόκειται για το σημείο του δαπέδου που βρίσκεται στο εμπρός μέρος του μονοθεσίου. Σύμφωνα με ισχυρισμούς των αντιπάλων της, ένα τέτοιο σύστημα της επιτρέπει να κάνει την αλλαγή αυτή ανάμεσα στις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα, κάτι που απαγορεύεται από τους κανονισμούς.

Η εξέλιξη αυτή έχει δυσαρεστήσει ιδιαίτερα τη McLaren Racing, η οποία μάχεται με τη Red Bull τόσο στο πρωτάθλημα οδηγών όσο και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Ο CEO της βρετανικής ομάδας, Ζακ Μπράουν εμφανίστηκε στο Όστιν ιδιαίτερα εκνευρισμένος.

«Παρεμβάσεις στο μονοθέσιο υπό καθεστώς το parc ferme είναι παράνομες σύμφωνα με τους κανόνες. Οπότε νομίζω ότι η FIA πρέπει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Το να έχεις την ικανότητα να το κάνεις εγείρει ερωτήματα. Είναι πολύ σαφές στους κανονισμούς και είναι ουσιώδης παραβίαση ότι εάν γίνουν τροποποιήσεις στο μονοθέσιο είναι αντίθετο με τους κανονισμούς. Το αυτοκίνητο δεν είναι πάντα πλήρως προετοιμασμένο για αγώνες στο parc ferme την Κυριακή το πρωί, οπότε νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα», είπε ο Αμερικανός.

