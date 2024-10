O Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Τέξας.

H Formula 1 επέστρεψε με το Grand Prix ΗΠΑ να έχει ως αφετηρία το FP1, διάρκειας 60 λεπτών. Η μοναδική διαδικασία ελεύθερων δοκιμών εξελίχθηκε με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς αρκετές ομάδες παρουσίασαν σημαντικά πακέτα αναβαθμίσεων.

Ταχύτερος στο FP1 ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. Ο Ισπανός στα τελευταία λεπτά με τη μαλακή γόμα σημείωσε το 1:33,602 και έδειξε πως η SF-24 είναι υπολογίσιμη δύναμη στο Circuit of the Americas. Δεύτερος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος έδωσε στη Ferrari το 1-2, με τον Μονεγάσκο να είναι μόλις 21 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον teammate του.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢 The 2024 United States Grand Prix weekend is GO! #F1 #USGP pic.twitter.com/jLYyOKdJOE

Στην 3η θέση ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing με την αναβαθμισμένη RB20. O Ολλανδός σημείωσε αρκετά νωρίς την ταχύτερη επίδοσή του και ήταν 0,253 δλ μακριά από την κορυφή. Πίσω του ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, o οποίος έκανε πολλά λάθη στον ταχύτερο γύρο του, όμως η επίδοσή του με την MCL38 ήταν πολύ καλή. Στην 5η θέση βρέθηκε ο έτερος οδηγός της McLaren, Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος ήταν μόλις 0,3 δλ μακριά από τον ταχύτερο Σάινθ.

That McLaren Chrome livery is dazzling 🤩 #F1 #USGP pic.twitter.com/iEELD6vlbR

Η Mercedes-AMG έφερε επίσης αρκετές αναβαθμίσεις στον αγώνα του Τέξας, όμως οι δύο οδηγοί της δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα να βρουν τα όρια της W15. O Λιούις Χάμιλτον ήταν στην 6η θέση 0,361 δλ μακριά από την κορυφή και ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω του ήταν ο Τζορτζ Ράσελ. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είχε μάλιστα μία πολύ τρομακτική στιγμή στη στροφή 4, όταν έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του, δίχως ωστόσο να προκαλέσει ζημιά στο μονοθέσιό του.

Whooooah! 😮



Hamilton loses the rear at high speed and goes spinning off track #F1 #USGP pic.twitter.com/vrrUKh6ITv