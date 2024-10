O Βέλγος οδηγός της Hyundai Motorsport προηγείται στο Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης μετά την ολοκλήρωση του σκέλους της Παρασκευής.

Η ολοκλήρωση της 8ης ειδικής διαδρομής στο Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης, βρήκε τον Τιερί Νεβίλ στη θέση του πρωτοπόρου. Ο 36χρονος Βέλγος οδηγός της Hyundai Motorsport έχει προβάδισμα 6,4 δευτερολέπτων έναντι του Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota Gazoo Racing) και 7,8 δλ. από τον teammate του, Οτ Τάνακ.

🥇 Rally leader after SS5, @thierryneuville is on a push this morning!#CER #WRC pic.twitter.com/RdthNEsiP4