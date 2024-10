Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing προτρέπει τον οδηγό της McLaren Racing να μην είναι ομαδικός παίκτης στη μάχη του φετινού τίτλου.

Μόλις έξι αγώνες απομένουν για το τέλος του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1. Η μάχη για το φετινό πρωτάθλημα έχει «ανάψει» για τα καλά με τη διαφορά μεταξύ των Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις να είναι 52 βαθμοί.

Μεγάλο ρόλο στους εναπομείναντες αγώνες θα παίξουν σίγουρα οι teammates των δύο διεκδικητών, Όσκαρ Πιάστρι και Σέρχιο Πέρεζ. Αυτό δεν αποκλείεται να περιπλέξει την κατάσταση και οι αγώνες αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Two years on from @SChecoPerez's starring role under the lights in Singapore 🏆🇸🇬#F1 || #OnThisDay pic.twitter.com/i33JWqb2Sq