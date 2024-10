Η αυστριακή ομάδα θα συνεχίσει στην τακτική που της έχει χαρίσει τίτλους στη Formula 1 τα τελευταία χρόνια στην εξέλιξη του επόμενου μονοθεσίου της.

Τα τελευταία χρόνια η Red Bull Racing έχει εξελίξει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία στην εξέλιξη του μονοθεσίου της. Η αυστριακή ομάδα έχει κερδίσει τα τρία τελευταία πρωταθλήματα (σ.σ. το 2021 κατέκτησε μόνο το πρωτάθλημα οδηγών) και φέτος ευελπιστεί να προσθέσει τουλάχιστον ένα ακόμη τρόπαιο στην πλούσια συλλογή της.

Αυτό φαντάζει πιο δύσκολο από ποτέ μιας και οι αντίπαλοι της Red Bull την έχουν φτάσει και την έχουν ξεπεράσει σε απόδοση. Η έκβαση της φετινής σεζόν εν πολλοίς θα κριθεί στα μεγάλα πακέτα αναβαθμίσεων που ετοιμάζουν οι ομάδες και θα παρουσιαστούν στο επερχόμενο GP ΗΠΑ.

