Όλοι στην Aston Martin έβαλαν το χεράκι τους για το μεγάλο στόχο να φέρουν τον Άντριαν Νιούι στην ομάδα.

Ο Φερνάντο Αλόνσο, με τη γνωστή του οξυδέρκεια, αποκάλυψε ότι έκανε μια τολμηρή κίνηση για να προσελκύσει τον Άντριαν Νιούι στην Aston Martin. Με την είδηση ότι ο διάσημος σχεδιαστής θα αποχωρήσει από τη Red Bull στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, ο Αλόνσο δεν έχασε χρόνο. Όπως ο ίδιος παραδέχεται, πήρε την πρωτοβουλία να στείλει προσωπικό μήνυμα στον Νιούι, ελπίζοντας να τον πείσει να ενταχθεί στην ομάδα του.

Ο Νιούι, που θεωρείται ένας από τους καλύτερους τεχνικούς στον κόσμο της Formula 1, έχει αφήσει το αποτύπωμά του με το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του στο σχεδιασμό μονοθεσίων. Ο Αλόνσο, κατανοώντας την αξία του, τον είδε ως το κλειδί για την αναβάθμιση της Aston Martin και προσπάθησε να αξιοποιήσει τη στιγμή.

Adrian Newey.



Aston Martin Aramco Managing Technical Partner.



