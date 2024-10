Μόλις τρεις ομάδες έχουν ξεχωρίσει με τις επιδόσεις τους από την αρχή της χιλιετίας και η μάχη τους για το ποια έχει τις περισσότερες νίκες είναι οριακή.

Aπό την αρχή του 21ου αιώνα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 497 Grand Prix της Formula 1. Το πρώτο ήταν στην Αυστραλία το 2000 που κέρδισε ο Μίκαελ Σουμάχερ της Ferrari και το πιο πρόσφατο ήταν αυτό στη Σιγκαπούρη που κατέκτησε ο Λάντο Νόρις της McLaren.

H κάθε σεζόν ήταν διαφορετική και ο αριθμός των αγώνων άλλαζε σε πολλές περιπτώσεις. Ο μικρότερος αριθμός αγώνων σε μία σεζόν ήταν 16 το 2003, ενώ το 2023 είχαμε 22 αγώνες. Ποια όμως ομάδα έχει κατακτήσει τις περισσότερες νίκες από το 2000 μέχρι και σήμερα;

