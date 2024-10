Ο Πέκο Μπανάια με την Ducati πήρε μια σημαντική νίκη στο Μοτέγκι μπροστά από τον Χόρχε Μαρτίν.

Το GP Ιαπωνίας, ο 16ος φετινός αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP ήταν άλλη μία μονομαχία ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου, με τον Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati Lenovo μετά το Σπριντ του Σαββάτου να παίρνει τη νίκη και στον αγώνα της Κυριακής. Ο Ιταλός είχε τον έλεγχο του αγώνα και του ρυθμού σε όλη τη διάρκειά του και δεν απειλήθηκε από τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος με την Ducati της Pramac πήρε μια εξίσου πολύτιμη 2η θέση. Στην 3η θέση τερμάτισε ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Ducati.

Εκκίνηση

Η βροχή που έπεσε νωρίτερα, στο ξεκίνημα του αγώνα της Moto2, σταμάτησε γρήγορα και έτσι οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στο grid με την πίστα να είναι στεγνή και με σλικ ελαστικά στις μοτοσικλέτες τους. Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο Μπανάια ξεκίνησε πολύ καλά, για να πάρει την πρωτοπορία, μπροστά από τον Ακόστα.

Ο Μπίντερ ανέβηκε στην 3η θέση ενώ ο Μαρτίν έκανε πολύ καλή εκκίνηση και ανέβηκε μέχρι την 6η θέση, για να περάσει άλλους δύο αναβάτες στον πρώτο γύρο και να πάρει την 4η θέση, πίσω από τον Μπίντερ. Οι δύο αναβάτες που πέρασε ο Μαρτίν ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ και ο Μπαστιανίνι, που ακολουθούσαν στην 5η και 6η θέση αντίστοιχα. Πιο πίσω είχαμε τις δύο πρώτες εγκαταλείψεις, σε ένα περίεργο σκηνικό όπου ο Αλεξ Μάρκεθ έπεσε πάνω στον Τζοάν Μιρ και η Ducati της Gresini «ανέβηκε» πάνω στη Honda.

Ο «καρχαρίας» έπεσε

Ο Μπανάια και ο Ακόστα είχαν αρχίσει να απομακρύνονται αλλά ο Ισπανός της GasGas Tech3, στην προσπάθειά του να μείνει κοντά στον πρωταθλητή, είχε ξανά πτώση, όπως στο Σπριντ του Σαββάτου, και βρέθηκε εκτός αγώνα. Αυτό άφησε τον Μπανάια στην πρώτη θέση με διαφορά 1,5 δευτερολέπτου από τον Μαρτίν, ο οποίος στο μεταξύ είχε περάσει τον Μπίντερ.

THE SHARK FALTERS AGAIN! 😱@37_pedroacosta has crashed out of 2nd at Turn 14 💥💥💥#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/gwcaOxrJfg October 6, 2024

Ο Μπίντερ λίγο αργότερα έχασε και την 3η θέση από τον πολύ γρήγορο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος προσπαθούσε να ακολουθήσει το ρυθμό των πρώτων, ενώ το δικό του ρυθμό ανέβαζε γύρο με το γύρο και ο Μπαστιανίνι στην 5η θέση. Ο Ιταλός γρήγορα έφτασε τον Μπίντερ αλλά η προσπέραση αποδείχτηκε αρκετά πιο δύσκολη.

Ο Χόρχε Μαρτίν με το που βρέθηκε στη δεύτερη θέση έβαλε στο στόχαστρο τον Μπανάια και με μερικούς πολύ γρήγορους γύρους μείωσε σημαντικά τη διαφορά, που μέσα σε λίγους γύρους μειώθηκε στο μισό. Το ζευγάρι των πρωτοπόρων είχε αποσπαστεί από τον Μάρκεθ ενώ ο Μπαστιανίνι βρισκόταν ακόμα πιο πίσω.

Κι ύστερα ήρθαν τα σύννεφα

Ταυτόχρονα με την επίθεση του Μαρτίν, τα σύννεφα πάνω από το Μοτέγκι πύκνωσαν και άρχισαν να εμφανίζονται μερικές σταγόνες βροχής. Οι μηχανικοί στα γκαράζ ετοίμασαν τις δεύτερες μοτοσικλέτες με βρόχινα ελαστικά, ωστόσο όσο η πίστα παρέμενε στεγνή κανείς δεν έκανε την κίνηση να μπει στα pit.

Ο Μπανάια στο μεταξύ απάντησε στο Μαρτίν και μεγάλωσε λίγο τη διαφορά, φέρνοντάς την ξανά πάνω από το ένα δευτερόλεπτο. Ο Μάρκεθ έμενε όλο και πιο πίσω ενώ σε εκείνο το σημείο του αγώνα π πιο γρήγορος οδηγός στην πίστα ήταν ο Ενέα Μπαστιανίνι στην 4η θέση.

Η βροχή δεν ήρθε τελικά και ο Μπανάια αφού ανέβασε τη διαφορά στο 1,5 δευτερόλεπτο έλεγχε απόλυτα τον αγώνα. Ο Μαρτίν έκανε μοναχικό αγώνα στη 2η θέση ενώ ο Μάρκεθ ετοιμαζόταν για την αναπόφευκτη μάχη με τον Μπαστιανίνι για την 3η θέση στους τελευταίους γύρους.

Μια «κλινική» νίκη

Ο έλεγχος του Μπανάια στον αγώνα ήταν απόλυτος και ο Ιταλός πρωταθλητής πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού για να μειώσει λίγο ακόμα τη διαφορά του στο πρωτάθλημα. Ο Μαρτίν στο τέλος μείωσε τη διαφορά αλλά τελικά πήρε το μέγιστο δυνατό με τη 2η θέση και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η μάχη της 3ης θέσης είχε για νικητή τον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος είχε απάντηση στην επίθεση του Μπαστιανίνι και κατάφερε να πάρει άλλο ένα βάθρο. Ο αναβάτης της εργοστασιακής Ducati έμεινε στην 4η θέση, μπροστά από άλλον έναν Ιταλό, τον Φράνκο Μορμπιντέλι, ο οποίος συμπλήρωσε μια 5άδα από Ducati στις πρώτες πέντε θέσεις. Ακολούθησαν οι Μπίντερ, Μπεζέκι, Ντι Τζιαναντόνιο, Εσπργκαρό και Μίλερ.

Μετά το GP Ιαπωνίας, η διαφορά ανάμεσα στον Χόρχε Μαρτίν και στον Πέκο Μπανάια έπεσε στους 10 βαθμούς και οι επόμενοι τέσσερις αγώνες θα είναι σίγουρα πολύ συναρπαστικοί.

Επόμενος αγώνας είναι σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 18-20 Οκτωβρίου, το GP Αυστραλίας.

Αποτελέσματα

Φωτογραφία: Ducati