Δύο οδηγοί που έχουν κατακτήσει τρεις φορές το πρωτάθλημα στη Formula 1 είναι τα κεντρικά πρόσωπα της νέας διαφήμισης της ιαπωνικής μάρκας.

Οι Άιρτον Σένα και Μαξ Φερστάπεν είναι δύο οδηγοί που έχουν συνδεθεί με τη Honda και την ιστορία της στη Formula 1. O Βραζιλιάνος θρύλος του σπορ κατέκτησε 41 νίκες σε Grand Prix, εκ των οποίων οι 35 ήταν με κινητήρες της ιαπωνικής μάρκας.

Από την άλλη, ο Μαξ Φερστάπεν οδηγεί μονοθέσια με κινητήρες της Honda από το 2019. Μάλιστα έγινε ο πρώτος μετά τον Σένα που έδωσε πρωτάθλημα της Formula 1 στους Ιάπωνες στο δραματικό φινάλε του 2021 στο Άμπου Ντάμπι. Αμφότεροι μοιράζονται τρεις τίτλους στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, με τον Ολλανδό να είναι καθοδόν για τον τέταρτο της καριέρας του φέτος.

Η Honda δημοσίευσε μια νέα διαφήμιση στους λογαριασμούς της στα social media με τίτλο «Dreams Win», δηλαδή τα όνειρα κερδίζουν. Μέσα από αυτό το μονόλεπτο κλιπ στο οποίο εμφανίζονται οι Σένα και Φερστάπεν η ιαπωνική μάρκα μας δείχνει όλα όσα κάνουν τη Honda… Honda.

Dreams win. Watch the moments that make Honda, Honda. Read more: https://t.co/5f3sOGyJsG pic.twitter.com/8dMhsJqXNM