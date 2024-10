Ο Μονεγάσκος οδηγός περιμένει με μεγάλο ενδιαφέρον να δει τι μπορεί να κάνει δίπλα στον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή αλλά και να μάθει από αυτόν.

Το 2025 η Scuderia Ferrari θα έχει ένα από τα καλύτερα δίδυμα οδηγών στη σύγχρονη εποχή της Formula 1. O Λιούις Χάμιλτον αλλάζει σελίδα στην πλούσια καριέρα του και θα πλαισιώσει τον Σαρλ Λεκλέρ στο κόκκινο μονοθέσιο.

Τα βλέμματα όλων θα πέσουν πάνω στη Ferrari την ερχόμενη χρονιά, στην οποία φιλοδοξεί να επιστρέψει στις επιτυχίες. Δεν είναι ωστόσο μόνο ο κόσμος της Formula 1 και οι τιφόζι που ανυπομονούν για το 2025.

Your 2025 line-up for Scuderia Ferrari! 🤯🤩 #F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/EUBpsTnVue

Ο Σαρλ Λεκλέρ μίλησε με λόγια θαυμασμού για τον Χάμιλτον σε συνέντευξη που παραχώρησε στο The Race. O Μονεγάσκος ρωτήθηκε για το τι περιμένει απέναντι σε έναν 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή και αναφέρθηκε στους δύο κύριους στόχους του.

«Θα είμαι τρομερά περίεργος να δω τι έχει κάνει σωστά σε όλη του την καριέρα και έχει τόσες πολλές επιτυχίες. Έχει ελάχιστες αδυναμίες. Βασικά, για να πω την αλήθεια δεν ξέρω καμία αδυναμία του Λιούις. Είναι ένας τρομερός οδηγός, πάντα προσπαθεί να αρπάξει την κάθε ευκαιρία, πάρα πολύ γρήγορος και πολύ σταθερός. Θα ενδιαφερθώ σε τεράστιο βαθμό να μάθω από τον Λιούις όπως επίσης και να δείξω τι μπορώ να κάνω στο ίδιο μονοθέσιο με τον Λιούις. Αυτά τα δύο πράγματα μου δίνουν τεράστιο κίνητρο», δήλωσε.

Hamilton and Leclerc battling for position around Copse corner#BritishGP #F1 pic.twitter.com/J1DOuQa4gB