Ο Μπραντ Μπίντερ της KTM ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές του MotoGP για το GP Ιαπωνίας.

H πρώτη ημέρα του Grand Prix Ιαπωνίας για το πρωτάθλημα του MotoGP εξελίχθηκε με μεγάλο ενδιαφέρον. Στις δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών που είχαν στη διάθεσή τους ομάδες και αναβάτες είχαν τη δυνατότητα να εγκλιματιστούν στην πίστα του Μοτέγκι και να κάνουν βελτιώσεις στις μοτοσικλέτες τους.

Οι χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές διάρκειας μίας ώρας ήταν η πιο σημαντικές της Παρασκευής, καθώς όρισαν τις συμμετοχές των Q1 και Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Ταχύτερος αναβάτης ήταν ο Μπραντ Μπίντερ της KTM. O Νοτιοαφρικανός στο τέλος της απογευματινής διαδικασίας σημείωσε το 1:43,436 και πήρε την 1η θέση δείχνοντας πως η μοτοσικλέτα της αυστριακής ομάδας έχει την ταχύτητα για ένα καλό αποτέλεσμα στην Ιαπωνία. Στη 2η θέση ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ της Gresini Racing, o οποίος βελτιώθηκε σημαντικά στα τελευταία λεπτά και ήταν μόλις 33 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Μπίντερ.

AN ABSOLUTE STUNNER WITH 2 MINUTES TO GO! 🔥@BradBinder_33 is not backing down 💪#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/bl2tDAVFPK — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2024

Στην 3η θέση ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing, με τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας να έχει μια ικανοποιητική Παρασκευή στην πίστα που το 2023 έκανε το double σε σπριντ και GP. Ο Πέδρο Ακόστα επιβεβαίωσε την ταχύτητα της KTM και θέλει να φύγει από το Μοτέγκι με ακόμη ένα βάθρο.

Την πρώτη 5άδα συμπλήρωσε ο Ενέα Μπαστιανίνι της Ducati, o οποίος ήταν 0,169 δλ μακριά από τον Μπίντερ. Πίσω του ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia με μία εντυπωσιακή εμφάνιση. Ο Πέκο Μπανάια έπειτα από την 1η θέση στο FP1 υποχώρησε στην 7η θέση στην απογευματινή διαδικασία, δίχως όμως να ολοκληρώσει την τελευταία του γρήγορη προσπάθεια.

😱 @Bestia23 hits the deck halfway through the session!



And he runs to the pits 🏃🏃🏃#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/I9Ighjtk89 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2024

Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini ήταν στην 8η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι δύο αναβάτες της VR46, Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο και Μάρκο Μπετζέκι. Οι παραπάνω αναβάτες θα συμμετάσχουν απευθείας στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών.

Bez in ✅@jackmilleraus in P11 ❌@takanakagami30 in P12 ❌



That was some effort though from the Japanese rider 👏#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/okkHbaodKD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2024

Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 4:50 ώρα Ελλάδος τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο Αγώνας Σπριντ θα γίνει στις 09:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες: KTM/X