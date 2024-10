Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 συνεχίζει την ενασχόλησή του με τον κόσμο της μόδας και έγινε πρεσβευτής του οίκου Dior.

Η αγάπη του Λιούις Χάμιλτον για τη Formula 1 και τους αγώνες είναι ευρέως γνωστή και αναμφισβήτητη. Ο Βρετανός είναι στα 39 του και δηλώνει πιο… πωρωμένος από ποτέ με το σπορ που αγαπάει και πιστεύει πως βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση σωματικά, οδηγικά και ψυχολογικά από τότε που έκανε ντεμπούτο στο κορυφαίο πρωτάθλημα αγώνων.

Η F1 δεν είναι βέβαια η μόνη ασχολία του Χάμιλτον. Από νεαρή ηλικία ο Βρετανός έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του για τον κόσμο της μόδας. Έπειτα από πολυετή συνεργασία με την Tommy Hilfiger, o Χάμιλτον ξεκινάει ένα νέο ταξίδι με την Dior.

O 39χρονος πολυπρωταθλητής της Formula 1 θα είναι ο πρεσβευτής της Dior και μάλιστα ανέλαβε το ρόλο του σχεδιαστή για την επερχόμενη κολεξιόν του οίκου. Η καμπάνια προώθησής της ξεκίνησε και κατόπιν αιτήματος του Χάμιλτον το 80% των υφασμάτων είναι από βιώσιμα υλικά ενώ δεν έχει χρησιμοποιηθεί δέρμα ζώων.

