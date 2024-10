Η φωτιά στον κινητήρα της Ducati του Μαρκ Μάρκεθ επιδεινώθηκε από τους ακατάλληλους πυροσβεστήρες που προκάλεσαν ζημιές μεγάλης έκτασης.

Η αστοχία του κινητήρα της Ducati του Μαρκ Μάρκεθ στο Grand Prix της Ινδονησίας δεν ήταν μόνο μια ατυχία που τερμάτισε τη συμμετοχή του στον αγώνα, αλλά και η αφορμή για σοβαρές ζημιές στη μοτοσικλέτα του, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Μάρκεθ, οι πυροσβεστήρες που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι της πίστας για να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε στη μοτοσικλέτα του δεν ήταν οι κατάλληλοι, γεγονός που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμα μέρη, όπως τα φρένα.

Ο Μάρκεθ βρισκόταν στην 7η θέση στον 12ο γύρο όταν ο κινητήρας της GP23 έσκασε και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγώνα. Ο οκτώ φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη ζημιά που προκλήθηκε στη μοτοσικλέτα λόγω των ακατάλληλων πυροσβεστήρων, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό ήταν ιδιαίτερα «λυπηρό» για την ομάδα του, καθώς η Gresini είναι μια ιδιωτική ομάδα και το κόστος των ζημιών είναι μεγάλο.

Marc's GP23 bursting into flames! 🔥😱@marcmarquez93's comeback hopes literally went up in smoke today 💔#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/emvHBXAU3V