Οι οδηγοί του WRC δεν σηκώνουν το πόδι από το γκάζι ακόμα και όταν η ορατότητα είναι σχεδόν μηδενική.

Οι εργοστασιακοί οδηγοί του WRC «τρομάζουν» με τις ικανότητές τους ακόμα και αυτούς της Formula 1. Οδηγούν στο όριο σε κάθε επιφάνεια, ακόμα και σε ειδικές διαδρομές με ελάχιστη πρόσφυση.

Αυτό όμως που συνέβη στην 11η ειδική διαδρομή του Ράλλυ Χιλής είναι τρομακτικό. Όπως φαίνεται και από τα πλάνα της onboard κάμερας στο Hyundai i20 N Rally1 του Τιερί Νεβίλ, η ορατότητα ήταν ελάχιστη λόγω ομίχλης. Και όμως ο Βέλγος οδηγός έπιανε ταχύτητες άνω των 160 χλμ/ώρα, εμπιστευόμενος τις ικανότητές του και τις σημειώσεις του συνοδηγού του.

