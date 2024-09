Στην αυστριακή ομάδα έχουν έντονες ανησυχίες πως το πλεονέκτημα σε απόδοση που έχει η McLaren Racing με την MCL38 είναι μη αντιστρέψιμο.

Οι τελευταίοι αγώνες της Formula 1 έχουν αποδείξει πως την υπεροχή στη δυναμική των ομάδων το έχει η McLaren Racing. H MCL38 έχει ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της και στα χέρια των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι είναι ένα μονοθέσιο που βολεύεται σε όλες τις συνθήκες.

Το σερί καλών αποτελεσμάτων της McLaren την έχει φέρει στην πρώτη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, μπροστά από τη Red Bull Racing. Η αυστριακή ομάδα βρισκόταν σε μία περίοδο αγωνιστικής παρακμής, καθώς το βάθρο είχε γίνει πολυτέλεια.

"It's just so stupid!" 😠



Max wasn't happy after coming out of the pits behind Charles Leclerc's Ferrari 😬#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/FJBL2MVUhD