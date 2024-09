Ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη Μαρίνα Μπέι.

Κρίσιμης σημασίας αποδείχθηκε το FP3 του Grand Prix Σιγκαπούρης, καθώς ομάδες και οδηγοί έκαναν τις τελικές τους προετοιμασίες πριν τη μάχη της pole position. O καιρός δεν επηρέασε τη διαδικασία των 60 λεπτών, με τα αποτελέσματα να έχουν τεράστιο ενδιαφέρον ενόψει της συνέχειας. Η διαδικασία διεκόπη πάντως για λίγα λεπτά, λόγω εισβολής μίας μεγάλης σαύρας στην πίστα.

Ταχύτερος στο FP3 ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός ήταν εξαιρετικός και με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:29,646 και έδειξε την πραγματική του δυναμική. Ο χρόνος του ήταν τόσο καλός που κανένας άλλος δεν κατάφερε να σπάσει το φράγμα του ενός λεπτού και τριάντα δευτερολέπτων.

What a lap from Norris 💪



He goes almost half-a-second quicker than Russell 😮

Στη 2η θέση ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, με τον Βρετανό να είναι 0,4 δλ μακριά από τον Νόρις, πίσω από το τιμόνι της πολύ βελτιωμένης W15. Τρίτος ήταν Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος ούτε τώρα δεν κατάφερε να πλησιάσει σε χρόνους τον teammate του, κάτι το οποίο τον προβληματίζει έντονα.

Russell is absolutely flying 💨



Soft tyres bolted on, he crosses the line and goes P1, three tenths quicker than Piastri

Η βελτίωση της Red Bull και τα προβλήματα στη Ferrari

Πολύ καλύτερα ξεκίνησε η σημερινή ημέρα για τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός οδηγός ήταν στην 4η θέση έχοντας καλύτερη αίσθηση από την RB20 του, σε σχέση με την Παρασκευή. Ωστόσο αυτό δεν αποτυπώθηκε απαραίτητα στα χρονόμετρα καθώς είχε ως ταχύτερη επίδοση το 1:30,540.

Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση των οδηγών της Scuderia Ferrari, οι οποίοι κατέλαβαν τις θέσεις 5 και 6. Οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ ήταν οι ταχύτεροι οδηγοί με τη μεσαία γόμα ελαστικών, όμως όλα άλλαξαν με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Αμφότεροι ήταν ένα δευτερόλεπτο μακριά από την κορυφή και είχαν έντονα παράπονα για έλλειψη πρόσφυσης από την SF-24.

Charles Leclerc, who's been struggling for grip, is trying one more flying lap but he backs off before crossing the line - he stays P5

Στην 7η θέση ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος δεν έχει καταφέρει ακόμα να λύσει τα προβλήματα στο στήσιμο του μονοθεσίου του, ενώ πίσω του ήταν οι Άλεξ Άλμπον και Φράνκο Κολαπίντο της Williams. Την πρώτη 10άδα έκλεισε ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin.

Η κόκκινη σημαία και η μάχη για την pole position

Η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της πριν συμπληρωθούν 10 λεπτά στο FP3. O λόγος ήταν εισβολή σαύρας στη διαδρομή, την οποία ευτυχώς απομάκρυναν άμεσα οι βοηθοί πίστας. Το καλό για τις ομάδες ήταν το γεγονός πως καμία δεν είχε τους οδηγούς της για γρήγορα περάσματα και δεν επηρεάστηκαν τα προγράμματά τους.

Η δράση συνεχίζεται με τις κατατακτήριες δοκιμές στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by gazzetta και της Ford από τις 15:40 για να μπείτε σε κλίμα αγώνα.

Αποτελέσματα FP3 Grand Prix Σιγκαπούρης

Φωτογραφίες: McLarenF1/X