Σαν Σήμερα: Ο τελευταίος θρίαμβος του Φέτελ στην F1 (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Μονοπώλιο της Formula 1 έχουμε στη σημερινή μας αναδρομή στο παρελθόν. Το ταξίδι μας ξεκινά από τον Καναδά και το έτος 1974 και θα συνεχιστεί στην Πορτογαλία για δύο Grand Prix. Την τιμητική της έχει και η Σιγκαπούρη, μια διαδρομή που λάτρευε ο Σεμπάστιαν Φέτελ, είτε οδηγούσε για τη Red Bull Racing, είτε για τη Scuderia Ferrari.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 22/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Σαν σήμερα το 1974, ο Έμερσον Φιτιπάλντι κέρδισε το Grand Prix Καναδά στην πίστα του Μόσπορ και κατέγραψε την 12η νίκη στην καριέρα του στην F1. Ο Νίκι Λάουντα ήταν επικεφαλής του αγώνα από την εκκίνηση έως και το γύρο 67, όταν πάτησε θραύσματα από ατύχημα που είχε προηγηθεί και κατέληξε στις μπαριέρες. Ο Ζακ Λαφίτ ήταν ένας από τους άτυχους και πάτησε τα θραύσματα που υπήρχαν ήδη στην πίστα, αποκομίζοντας ένα κλατάρισμα. Ο αγώνας ήταν επίσης ο πρώτος στην F1 για τον νεαρό Αυστριακό Χέλμουθ Κόινιγκ, ο οποίος έχασε τη ζωή του λίγες μέρες αργότερα, στην πίστα του Ουότκινς Γκλεν για το Grand Prix των ΗΠΑ.

