H Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά σχετικά με την πίσω αεροτομή που χρησιμοποιεί η βρετανική ομάδα.

Έπειτα από την ολοκλήρωση του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, κυκλοφόρησαν ορισμένα βίντεο στα social media τα οποία εστίαζαν στην πίσω αεροτομή της McLaren MCL38. Από τα πλάνα, ήταν εμφανές πως όχι μόνο η πτέρυγα «βυθιζόταν» σε υψηλές ταχύτητες, αλλά το άνω στοιχείο της πίσω αεροτομής δημιουργούσε ένα κενό σε σχέση με το κάτω. Αυτό λειτουργεί σαν ένα μίνι-DRS και έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η τελική ταχύτητα του μονοθεσίου.

Το πλάνο δημιούργησε μεγάλη αναταραχή στα social media, καθώς αμφισβητήθηκε η νομιμότητα της πίσω αεροτομής της MCL38. Βέβαια δεν υπήρξε καμία δημόσια τοποθέτηση από κάποια άλλη ομάδα επί του θέματος, ούτε η FIA ανακοίνωσε κάτι σχετικά.

Very interesting view of the workings of the McLaren rear wing. It's almost like a small passive DRS, with how the rear plane flexes and opens up a gap to allow more air flow. Pretty inventive solution. #F1 #Formula1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/s15s3mALXg

Με το ζήτημα να έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και οι εύκαμπτες αεροτομές να απασχολούν και πάλι τον κόσμο της Formula 1, η παγκόσμια ομοσπονδία έλαβε δράση. Ενόψει του Grand Prix Σιγκαπούρης, η FIA εξέδωσε ανακοίνωση και τόνισε πως εξετάζει εάν θα παρέμβει ή όχι για να αλλάξει τους κανονισμούς.

«Η FIA παρακολουθεί στενά την ευκαμψία του αμαξώματος σε όλα τα μονοθέσια και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τις ομάδες να κάνουν τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της σεζόν. Ωστόσο, εάν μια ομάδα περάσει επιτυχώς όλες τις δοκιμές απόκλισης και συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και τις τεχνικές οδηγίες, θεωρείται εντός κανονισμών και δεν χρειάζεται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Η FIA ελέγχει επί του παρόντος τα δεδομένα και τυχόν πρόσθετα στοιχεία που έχουν προκύψει από το GP Αζερμπαϊτζάν και εξετάζει τυχόν μέτρα μετριασμού για μελλοντική εφαρμογή. Αυτό είναι μέρος της τυπικής διαδικασίας κατά τον έλεγχο της τεχνικής νομιμότητας και η FIA διατηρεί την εξουσία να κάνει αλλαγές στους κανονισμούς κατά τη διάρκεια της σεζόν, εάν απαιτείται».

Κατά τη διάρκεια ενός αγωνιστικού τριημέρου, η FIA περνάει από τεχνικό έλεγχο όλα τα μονοθέσια πολλές φορές. Οι τεχνικοί έφοροι της FIA «έλυσαν» το μονοθέσιο του Πιάστρι μετά το τέλος του αγώνα στο Μπακού και το βρήκαν σύμφωνο με τους τεχνικούς κανονισμούς.

🔍Comparing the difference in rear wing deflection under load for the top three teams in Azerbaijan.



McLaren seems to be the only team where the gap between the main plane and the DRS flap widens at the edges when the wing is under load.



📸: stills from @F1#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/x0kivgccXX