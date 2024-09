Η Formula 1 θέλει να προσεγγίσει τις μικρές ηλικίες και η LEGO είναι ο... Δούρειος Ίππος.

Από τότε που η Liberty Media απέκτησε τα εμπορικά δικαιώματα της Formula 1, έθεσε ως στόχο να φέρει τον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Νέα Grand Prix σε χώρες - όπως οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία - που δεν φημίζονταν για την αγάπη τους στη Formula 1, σειρά «Drive to Survive» στο Netflix για το νεανικό και το γυναικείο κοινό, υποστήριξη στην ταινία «F1» με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Τώρα η Formula 1 προσπαθεί να δημιουργήσει μία νέα... δεξαμενή θαυμαστών σε ακόμα μικρότερες ηλικίες. Ανακοίνωσε ότι από το 2025 θα συνεργαστεί με τη LEGO για τo λανσάρισμα μίας νέας σειράς από σετ με τα μονοθέσια - και όχι μόνο - όλων των ομάδων του grid.

Μία πρώτη γεύση παίρνουμε στο ακόλουθο teaser-video.

We’re putting play in pole position!



Launching in 2025, we’re bringing the thrill of Formula 1 to fans of all ages 👉 https://t.co/5tK3U2NCts#F1 pic.twitter.com/r9rZJ9fWKJ