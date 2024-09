Η Formula 1 ανακοίνωσε πως για μία ακόμη χρονιά τα νέα «όπλα» των ομάδων θα πατήσουν για πρώτη φορά πίστα στην έρημο.

Ως μέρος της προετοιμασίας για κάθε αγωνιστική σεζόν, οι ομάδες της Formula 1 συγκεντρώνονται σε μία πίστα και κάνουν δοκιμές. Ο συνηθισμένος αριθμός ημερών που έχουν στη διάθεσή τους είναι συνήθως τρεις, κάτι το οποίο δεν εγκρίνουν οι οδηγοί.

Ο λόγος είναι επειδή θέλουν να μάθουν απ’ έξω τα νέα τους μονοθέσια και η μιάμιση ημέρα δεν τους αρκεί. Κάθε ημέρα μπορούν οι ομάδες να χρησιμοποιούν ένα μονοθέσιο και για το λόγο αυτό πρέπει να μοιράζουν στα δύο τις ώρες που έχουν διαθέσιμες.

Το 2025 οι χειμερινές δοκιμές ορίστηκαν για το τριήμερο 26-28 Φεβρουαρίου και θα πραγματοποιηθούν στην πίστα του Σακχίρ στο Μπαχρέιν. Αυτή θα είναι η τρίτη διαδοχική σεζόν που οι δοκιμές πριν την έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά στην έρημο του Μπαχρέιν.

Ένας βασικός λόγος που γίνονται οι χειμερινές δοκιμές στο κρατίδιο της Μέσης Ανατολής είναι το καλό κλίμα που επικρατεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Έτσι οι ομάδες μπορούν να μεγιστοποιήσουν τον αριθμό γύρων που θα κάνουν οι οδηγοί κατά τη διάρκεια των τριών ημερών. Επιπλέον η πίστα του Μπαχρέιν μπορεί να δώσει ακριβή δεδομένα στις ομάδες στην αξιολόγηση των μονοθεσίων τους.

FIA and @F1 have confirmed @BAH_Int_Circuit will host three days of pre-season testing on 26, 27 and 28 February 2025 ahead of the FIA Formula One World Championship season



