Η βρετανική ομάδα συνεχίζει και στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 με τη «συνταγή» που την έφερε στην κορυφή το 2024.

Το 2025 η McLaren Racing ξεκινάει τη νέα αγωνιστική σεζόν της Formula 1 ως η ομάδα που θα υπερασπιστεί τον τίτλο στους κατασκευαστές. Η βρετανική ομάδα επέστρεψε στους τίτλους την περασμένη χρονιά για πρώτη φορά μετά το 2008 και φέτος θέλει να συνεχίσει τις επιτυχίες.

Στην εκδήλωση της Formula 1 στην O2 Arena για τον εορτασμό 75 χρόνων ιστορίας της η McLaren παρουσίασε τα χρώματα με τα οποία θα αγωνιστεί στο νέο πρωτάθλημα. Στη σκηνή δεν είχε την MCL39 που είδαμε πριν από μερικές ημέρες στο Σίλβερστον να κάνει δοκιμές, αλλά το μονοθέσιο του 2023 με τα χρώματα του 2025.

Όπως παραδέχθηκε ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, ο χρωματισμός παρέμεινε ίδιος με την περασμένη σεζόν. Αυτό σημαίνει πως στο μεγαλύτερο μέρος της η MCL39 θα είναι πορτοκαλί, ενώ το «γυμνό» ανθρακόνημα θα έχει επίσης μεγάλη παρουσία

Ο οδηγός της McLaren, Λάντο Νόρις, μίλησε για τη μαραθώνια σεζόν που ξεκινάει στις 16 Μαρτίου: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν. Οτιδήποτε μπροστά σε βρετανικό κοινό είναι φανταστικό. Όλη η ομάδα είναι ενθουσιασμένη για τη νέα σεζόν μετά το 2024. Έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά από τους ανθρώπους στο εργοστάσιο. Σήμερα ξεκινάει η χρονιά».

