Τρομακτικές εικόνες είδε μπροστά του ο οδηγός της Mercedes-AMG όταν περνούσε στο σημείο που είχαν ατύχημα οι Σέρχιο Πέρεζ και Κάρλος Σάινθ.

Ένα ανέλπιστο βάθρο κατέκτησε στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν ο Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός της Mercedes ήταν σε μία «ήσυχη» 5η θέση μέχρι να συγκρουστούν μεταξύ τους ο Σέρχιο Πέρεζ και Κάρλος Σάινθ στον 50ο από τους 51 γύρους μετά τη στροφή 2.

Έπειτα από το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Ράσελ μίλησε για την πρώτη του παρουσία στο βάθρο μετά τη νίκη του στην Αυστρία και είπε: «Είναι σίγουρα μία έκπληξη το ότι βρίσκομαι εδώ. Ευτυχώς ο Κάρλος (Σάινθ) και ο Τσέκο (Πέρεζ) ήταν καλά στην υγεία τους. Αυτό το τριήμερο η ομάδα δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Άλλαξε κινητήρα στο μονοθέσιό μου, άλλαξε κινητήρα στο μονοθέσιο του Λιούις, έγιναν τόσα πολλά πράγματα. Είχα ένα πάρα πολύ κακό ξεκίνημα στον αγώνα, έχανα συνεχώς χρόνο. Με τα σκληρά ελαστικά ήμασταν ένα από τα ταχύτερα μονοθέσια στην πίστα. Κατάφερα να περάσω τον Μαξ και η θέση μου στο βάθρο είναι ένα μπόνους».

BACK ON THE PODIUM IN BAKU! IT’S A SURPRISE P3 FOR GEORGE! pic.twitter.com/pQLearp9Yn