Απογοητευμένος από την εμφάνισή του στις κατατακτήριες δοκιμές του Μπακού ήταν ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing και ο αγώνας του την Κυριακή προβλέπεται δύσκολος.

Για πρώτη φορά στο 2024 ο Μαξ Φερστάπεν έχασε σε κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 από τον Σέρχιο Πέρεζ. Ο Ολλανδός στη μάχη του Q3 για το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν ήταν κατώτερος των περιστάσεων και αύριο θα εκκινήσει από την 6η θέση το GP. Ο teammate του, Πέρεζ, κατάφερε να πάρει την 4η θέση κάνοντας καλύτερη δουλειά πίσω από το τιμόνι της RB20.

Ο Φερστάπεν ήταν απογοητευμένος με την επίδοσή του στις κατατακτήριες δοκιμές και με δηλώσεις του στο Viaplay εξήγησε τι ακριβώς πήγε λάθος στη μάχη για την pole position στο Μπακού: «Ήξερα από την πρώτη στιγμή στο Q1 πως οι κατατακτήριες δοκιμές θα είναι δύσκολες. Αλλάξαμε κάποια πράγματα στο μονοθέσιο και το κάναμε πιο δύσκολο στην οδήγηση. Είχα πολλές αναπηδήσεις στην είσοδο και στην έξοδο των στροφών. Είχα πολλή υποστροφή και δεν το χρειάζεσαι αυτό σε σιρκουί πόλης. Το Q3 ξεκίνησε καλά αλλά έκανα λάθος στην τελευταία στροφή. Στην τελευταία μου προσπάθεια είχα αναπηδήσεις και όταν δεν είσαι άνετος στο μονοθέσιο δεν μπορείς να επιτεθείς. Ελπίζω τα πράγματα να είναι καλύτερα στην αρχή του αγώνα με πολύ καύσιμο. Όμως όταν οδηγείς με άδειο το ρεζερβουάρ τα προβλήματα επιστρέφουν. Θα δούμε τι θα γίνει».

Both Bulls in the fight for race day tomorrow 👏



Result 🏁 LEC, PIA, SAI, Checo P4 👏, RUS, Max P6, HAM, ALO, COL, ALB.#F1 || #AzerbaijanGP 🇦🇿 pic.twitter.com/VlLlIQ3flE