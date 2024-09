Το κυνήγι του τίτλου από τον οδηγό της McLaren δυσκολεύει, λόγω της καταστροφικής εμφάνισης στις κατατακτήριες του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν.

Από το πίσω μέρος του grid στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν θα εκκινήσει ο Λάντο Νόρις. Ο 24χρονος οδηγός της McLaren Racing έκανε λάθος στην τελευταία του προσπάθεια στο Q1 των κατατακτήριων δοκιμών στους δρόμους του Μπακού και αποκλείστηκε.

Ο Νόρις θα εκκινήσει το μεσημέρι της Κυριακής (2 μμ, ώρα Ελλάδας) από την 17η θέση, κάτι που θα τον δυσκολέψει αφάνταστα στο κυνήγι της νίκης ώστε να πλησιάσει τον πρωτοπόρο Μαξ Φερστάπεν.

Norris pits inside the drop zone with no time left to go again - he's out!! 😱



HUGE news for one of the World Championship contenders!!! #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/w3QhV2f34M